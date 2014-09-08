У Луганську третя ніч минула без обстрілів

Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської міської ради, ситуація з відсутністю в місті електроенергії залишається без змін: немає світла, води, як і раніше не працює стаціонарний і мобільний зв'язок.

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У свою чергу, електрики займаються відновленням пошкоджених у результаті обстрілів ліній електропередач, що розташовані у межах міста. Фахівці займаються питаннями відновлення енергопостачання в Луганську.

Одне з місць дозвону в Луганську

Луганці можуть придбати тільки найнеобхідніші продукти харчування, проте серйозною залишається проблема невиплат упродовж декількох місяців зарплат, пенсій і соціальних виплат.

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