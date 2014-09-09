Перехід на електронні сигарети може врятувати мільйони життів - ВВС

Перехід на споживання електронних сигарет може зменшити кількість смертей, пов’язаних із палінням, в 10 разів – повідомляє ВВС.

Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала країни заборонити споживання електронних сигарет в громадських і робочих місцях. ВООЗ заявила, що причиною такої заборони є підвищення рівня токсинів і нікотину у випаровуваннях від електронних сигарет. Також ВОЗ попередила, що є ризики того, що споживання електронних сигарет некурцем може призвести до переключення його в майбутньому на паління реальних тютюнових виробів.

У той же час, англійські науковці вважають, що така критика є необґрунтованою і лише сіє паніку.

Зокрема, дослідники Університету Коледжу Лондона (University College London) звертають увагу, що відсоток некурців, які споживають електронні сигарети не перевищує 1% населення, згідно з даними щомісячного опитування курців Англії Smoking Toolkit.

Професор Університету Коледжу Лондона Роберт Вест додає, що навіть якщо деякі токсини і присутні у випаровуваннях від електронних сигарет, їхня концентрація є надзвичайно низькою.

- Такі випаровування не несуть в собі канцерогенів, на відміну від сигаретного диму. Насправді, концентрація нікотину у випаровуваннях з електронних сигарет в 20 разів нижча, ніж у звичайному тютюновому димі. Якщо всі 9 млн. курців Великої Британії перейдуть на електронні сигарети, Британії вдасться скоротити щорічну кількість смертей, пов’язаних із палінням в 10 разів – з 60 000 до 6 000 на рік – впевнений професор Роберт Вест.

Його висновки поділяють дослідники Національного центру дослідження залежності (National Addiction Centre), що базуються в Королевському коледжі Лондона (King’s College London), а також в Департаменті дослідження залежності в Університеті Королеви Марії (Queen Mary University).

Дослідники дійшли висновку, що деякі припущення ВООЗ є помилковими. Зокрема, провідний дослідник професор Петер Хайєк заявив:

- При відповідальному регулюванні питання необхідно збалансовувати з одного боку зниження ризиків, з іншого боку – зниження переваг. У цьому випадку, ризики часто є надуманими, а переваги – надзвичайно великими. Це дійсно може бути переламним моментом в громадському здоров’ї, якщо курці почнуть переходити зі звичайних сигарет на електронні. Це все рівно, що просити споживачів не використовувати мобільні телефони, тому що 1 з 10 млн. батарей може перегрітися і спалити мобільний телефон.

У той же час президент факультету громадського здоров’я, професор Джон Аштон, який висловлював занепокоєння щодо обігу електронних сигарет, вважає, що забороняти їх не потрібно.

- На даний момент, щодо електронних сигарет занадто мало об’єктивної інформації. І поки ми не отримаємо чітких фактів щодо впливу електронних сигарет на здоров’я людини, щодо цієї продукції має бути достатнє регулювання.

Голова Королівської спілки громадського здоров’я (Royal Society of Public Health) Ширлі Крамер вважає, що головне – знизити популярність і доступність електронних сигарет для некурців:

- Важливо обмежити маркетинг цієї продукції. Адже електронні сигарети по своїй суті лікарський товар, а не модний аксесуар.