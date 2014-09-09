У Хмельницькій області затримали п'яного водія з гранатами, пістолетом і білим порошком

Як повідомила УНІАН прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, 8 вересня близько 18 години, при спостереженні за дорожнім рухом інспектори ДАІ в місті Нетішин за перевищення швидкості зупинили автомобіль «Toyota Corolla».

При перевірці документів з'ясувалося, що водій автомобіля перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили імітатор вибуху 4ХЗ ІМ-100, п'ять гранат «Ф-1» без детонаторів, пістолет марки револьвер, 1941 року випуску з сімома патронами, складаний ніж з кобурою, рамку від пістолета «ТТ» з запчастинами до нього, згорток із фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору.

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Вилучені предмети направлені на експертизу. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В даний час за даним фактом проводиться перевірка.