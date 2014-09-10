Із зони проведення АТО евакуйовано двох важкохворих дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, із Донецької області вивезено важкохворого малюка, а з міста Рубіжного Луганської області евакуйовано передчасно народжене немовля вагою 700 гр.Читайте такожІз зони АТО до інших регіонів України виїхали понад 234 тисяч осіб

Сьогодні у спеціальних реанімобілях у супроводі медичних працівників діти прибули до Харкова, де розподілені в спеціалізованих закладах охорони здоров’я для надання подальшої медичної допомоги.