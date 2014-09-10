Із зони проведення АТО евакуйовано двох важкохворих дітей
19:52, 10 вересня 2014Суспільство
0 0
Завдяки оперативній та тісній взаємодії МОЗ України та Департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації із зони проведення антитерористичної операції евакуйовано двох важкохворих дітей.
З міста Рубіжного Луганської області евакуйовано передчасно народжене немовля
Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, із Донецької області вивезено важкохворого малюка, а з міста Рубіжного Луганської області евакуйовано передчасно народжене немовля вагою 700 гр.Читайте такожІз зони АТО до інших регіонів України виїхали понад 234 тисяч осіб
Сьогодні у спеціальних реанімобілях у супроводі медичних працівників діти прибули до Харкова, де розподілені в спеціалізованих закладах охорони здоров’я для надання подальшої медичної допомоги.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter