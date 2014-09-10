Україна відзначила 120-ту річницю з дня народження Довженка

Як повідомили у відділі інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю Чернігівської облради, святкування було скромним, але багатолюдним – до Сосниці прибули представники районів області, творчої інтелігенції, установ та організацій, діячі кіномистецтва України.

Учасники заходів поклали квіти до пам’ятника Довженку. На початку церемонії у виконанні капели бандуристів ім О.Вересая та народного аматорського фольклорного колективу "Криниці" прозвучав Державний Гімн України.

Виступаючи на урочистостях, голова обласної ради Микола Звєрєв зазначив, що Довженко є унікальною постаттю української культури ХХ століття, класиком світового кінематографу.

"У цей нелегкий час ми маємо відповідати на всі виклики і загрози, усіляко сприяти єдності української нації, консолідації суспільства навколо утвердження суверенної незалежної, європейської держави, як це і робив у свій час Олександр Петрович, який любив свій народ, переймався його долею, і вірив у світле його майбутнє", - сказав Звєрєв.

Гості оглянули виставкові комплекси аматорів народно-прикладного мистецтва – "А над Сосницьким краєм вишиванка цвіте", "Чарівна лоза", "Квіти — Довженку", експозицію краєзнавчого музею.

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На території меморіальної садиби відбулося дійство за участю артистів та вокальної групи академічного ансамблю пісні і танцю "Сіверські клейноди" обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм. У літературному музеї відбулося спецпогашення маркованого художнього конверту присвяченого 120-річчю від дня народження Олександра Довженка, а в кінозалі музею демонструвалися тематичні кінофільми для учасників та гостей свята.

Довідка УНІАН: Олександр Довженко (1894, Сосниця Чернігівської області-1956, Москва) – український та радянський письменник, кінорежисер, кінодраматург, художник, класик світового кінематографу. 10 вересня – день народження Олександра Довженка – святкується в Україні як День кіно.