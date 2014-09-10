СБУ затримала інформатора терористів, який збирав інформацію про розміщення українських військ
23:02, 10 вересня 2014Суспільство
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Співробітники СБУ затримали інформатора терористів, який збирав інформацію про розміщення українських військ.
СБУ затримала інформатора терористів / vk.com
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Співробітники СБУ затримали інформатора терористів, який збирав інформацію про розміщення військових підрозділів ЗС України та Нацгвардії», - зазначив він.
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«У затриманого вилучено карту з позначеннями розміщення блокпостів і пересуваннями військ, а також інші докази його злочинної діяльності», - додав Лисенко.
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