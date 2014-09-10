СБУ затримала інформатора терористів, який збирав інформацію про розміщення українських військ

23:02, 10 вересня 2014
Суспільство
0 0

Співробітники СБУ затримали інформатора терористів, який збирав інформацію про розміщення українських військ.

/ vk.com

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Співробітники СБУ затримали інформатора терористів, який збирав інформацію про розміщення військових підрозділів ЗС України та Нацгвардії», - зазначив він.

Читайте такожСБУ затримала члена "ДНР" за підозрою в катуванні і розстрілі мирних жителів

«У затриманого вилучено карту з позначеннями розміщення блокпостів і пересуваннями військ, а також інші докази його злочинної діяльності», - додав Лисенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter