СБУ затримала інформатора терористів, який збирав інформацію про розміщення українських військ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Співробітники СБУ затримали інформатора терористів, який збирав інформацію про розміщення військових підрозділів ЗС України та Нацгвардії», - зазначив він.

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«У затриманого вилучено карту з позначеннями розміщення блокпостів і пересуваннями військ, а також інші докази його злочинної діяльності», - додав Лисенко.