Кабмін схвалив заходи з врегулювання цін на продовольчому ринку

Кабінет міністрів України прийняв постанову про заходи з врегулювання цінової ситуації на продовольчому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК.

За його словами, планується проводити інтервенцію борошна із запасів Держрезерву і Аграрного фонду.

При цьому міністр зазначив, що об`єми інтервенцій ще не визначені, проте, за заявками регіонів, вони становитимуть близько 65 тис. на місяць.

Як повідомляв УНІАН, у січні міністр аграрної політики України Ю.МЕЛЬНИК заявив, що МінАП пропонує продовжити інтервенції на ринку борошна за рахунок державних ресурсів.

За його словами, у держави для проведення інтервенцій є достатня кількість ресурсів, і ці ресурси були куплені за цінами, які нижчими від тих, що зараз склалися на ринку.

Нагадаємо, 10 жовтня на той час прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ з метою зниження цін на продовольство доручив Міністерству економіки терміново здійснити інтервенції на продовольчому ринку за рахунок державного резерву. МінАП встановив графік інтервенцій зерна до кінця 2007 року з тим, щоб мати стабільну ситуацію на ринку хліба.

Згідно з постановою Кабміну №1274 від 17 жовтня, формування держресурсів як Аграрного фонду, так і Держкомітету з матеріального резерву потрібно було завершити до 31 грудня 2007 р.