У «Борисполі» аварійно сів літак Як-42

В міжнародному аеропорту “Бориспіль” учора ввечері у зв`язку з порушенням роботи двигуна здійснив аварійну посадку літак "Як-42", що належить АК "Донбасаеро", на борту якого перебувало 61 пасажир та 7 членів екіпажу.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, літак виконував рейс за маршрутом “Бориспіль-Одеса”.

Жертв та постраждалих немає.