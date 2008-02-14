У «Борисполі» аварійно сів літак Як-42
09:04, 14 лютого 2008Суспільство
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На борту було 68 осіб
В міжнародному аеропорту “Бориспіль” учора ввечері у зв`язку з порушенням роботи двигуна здійснив аварійну посадку літак "Як-42", що належить АК "Донбасаеро", на борту якого перебувало 61 пасажир та 7 членів екіпажу.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, літак виконував рейс за маршрутом “Бориспіль-Одеса”.
Жертв та постраждалих немає.
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