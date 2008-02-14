Ющенко хоче створити зону вільної торгівлі в Чорноморському регіоні
10:53, 14 лютого 2008Суспільство
811 0
Президент виступив на зустрічі міністрів
Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за створення зони вільної торгівлі в Чорноморському регіоні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ЄС та держав Чорноморського регіону в Києві.
Зокрема, Президент України висловив сподівання, що в результаті розвитку співпраці за програмами «Чорноморської взаємодії» будуть поступово втілені принципи вільного руху через кордони громадян держав Чорноморського регіону, товарів, капіталів і послуг. «Ми виступаємо за створення всеосяжної зони вільної торгівлі в нашому регіоні, позбавленої виключень і обмежень, і заснованої на нормах і правилах СОТ», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter