Завтра в Україні - мокрий сніг і хуртовини

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг та мокрий сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Зниження температури вночі до 5-10° морозу, на північному сході до 13°, вдень до 2-7° морозу; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 6-11° морозу (на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла); на Південному узбережжі Криму впродовж доби близько 0°.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, 16-17 лютого буде хмарно з проясненнями. 16 лютого невеликий сніг (в Карпатах вночі помірний), хуртовини, 17 лютого без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с, 16 лютого в Україні, 17 лютого в Криму пориви 15-20 м/с. Подальше зниження температури вночі до 11-16° морозу (16 лютого у південній частині до 7-12°), вдень до 4-9° морозу; в Карпатах, а 17 лютого і у східних областях вночі 13-18°, вдень 6-11° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 16 лютого 7-9° морозу, 17 лютого 10-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

18-19 лютого в нашій країні йтиме невеликий та помірний сніг, мокрий сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; лише у східних областях, а 18 лютого і у південній частині переважно без опадів. 18 лютого утримається холодна погода, 19 лютого в Україні, крім східної частині та Приазов`я, підвищення температури вночі до 2-8° морозу (у західних областях до 0-5° морозу), вдень до 4° морозу - 2° тепла, на крайньому заході та півдні місцями до 5° тепла.

19-21 лютого в Україні також йтиме невеликий сніг, температура істотно не зміниться. 22-23 лютого починаючи із західних та південних областей, послаблення морозів до відлиги, переважно без опадів.

Завтра в Київській області буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг, хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Зниження температури вночі до 5-10° морозу, вдень до 2-7° морозу.

16-17 лютого у столичному регіоні хмарно з проясненнями. 16 лютого невеликий сніг, хуртовини, 17 лютого без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, 16 лютого пориви 15-20 м/с. Подальше зниження температури вночі до 11-16° морозу, вдень до 4-9° морозу. на 18-19 лютого невеликий та помірний сніг, лише вночі 18 лютого без істотних опадів. Температура 18 лютого вночі 8-14° морозу, вдень 2-7° морозу, 19 лютого вночі 2-8° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла.

15 лютого у Києві хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг, хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Зниження температури вночі до 5-7° морозу, вдень до 3-5° морозу.

16-17 лютого у столиці також буде хмарно з проясненнями. 16 лютого невеликий сніг, хуртовини, 17 лютого без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, 16 лютого пориви 15-20 м/с. Подальше зниження температури вночі до 12-14° морозу, вдень до 5-7° морозу. на 18-19 лютого невеликий сніг та помірний сніг, лише вночі 18 лютого без істотних опадів. Температура 18 лютого вночі 8-10°, вдень 3-5° морозу, 19 лютого вночі 3-6° морозу, вдень близько 0°.