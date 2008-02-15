ДАІ представила свою версію бійки в ужгородському ресторані

Начальник Державного Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ заперечує бійку між співробітниками ДАІ та «Беркута» в одному з ресторанів Ужгорода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Начальник ДАІ зазначив, що поширена у ЗМІ інформація про згаданий інцидент «дещо не відповідає дійсності».

«Бійки між працівниками ДАІ і «Беркутом» не було», – сказав С.КОЛОМІЄЦЬ.

За його словами, 6 лютого співробітники Закарпатської ДАІ та бійці спецпідрозділу «Беркут» проводжали своїх кіровоградських колег, які майже місяць працювали на Закарпатті. В якийсь момент до приміщення зайшов раніше судимий чоловік і, побачивши співробітника «Беркута», котрий колись його затримував, спробував зав’язати з ним бійку. З огляду на такий перебіг подій, працівники МВС, які на той час не виконували службових обов’язків, викликали наряд міліції. Почувши про це, відвідувач закладу «викликав своїх хлопців з битами». Втім, і його, і осіб, яких він покликав «на допомогу», затримала міліція, – розповів начальник ДАІ.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Ужгорода Сергій РАТУШНЯК на прес-конференції 14 лютого заявив, що 6 лютого понад 100 працівників ДАІ та «Беркута» влаштували бійку в одному з ресторанів міста.

Як повідомив кореспондентові УНІАН прес-секретар міського голови Олег ПОДЕБРІЙ, 6 лютого 2008 року в ужгородському ресторані "Деца у нотаря" група працівників "Беркута" чисельністю 20 чоловік проводила банкет. В цьому ж закладі відпочивали працівники закарпатської ДАІ, які проводжали своїх кіровоградських колег.

З нез’ясованих причин між працівниками правоохоронних органів зав’язалася бійка. І правоохоронці вийшли "з’ясовувати стосунки" на подвір’я ресторану.

Працівники ДАІ викликали підмогу, і до ресторану прибули їхні колеги. В свою чергу "Беркут" викликав свій черговий наряд та інших працівників, які також приїхали і включилися в бійку.

Далі за дзвінком громадянина України Л., який також брав участь у бенкеті з працівниками "Беркута" , до ресторану прибули незнайомці з бейсбольними битами. Останніми на місце бійки приїхали представники спецпідрозділу "Сокіл".

В бійці серйозно постраждав один із правоохоронців, решта дістали легкі травми і за допомогою не зверталися.

Версію мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА читайте тут