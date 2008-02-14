В Ужгороді 100 даїшників та Беркут влаштували феєричну бійку

Більше 100 працівників ДАІ та "Беркута" минулої середи влаштували бійку в ужгородському ресторані "Деца у нотаря".

6 лютого 2008 року в ужгородському ресторані "Деца у нотаря" група працівників "Беркуту" чисельністю 20 чоловік проводила бенкет. В цьому ж закладі відпочивали працівники закарпатської ДАІ, які проводжали своїх кіровоградських колег.

Через певний час між працівниками правоохоронних органів зав’язалася бійка. На щастя для відвідувачів закладу, правоохоронці з’ясовувати стосунки вийшли на подвір’я ресторану. В той же час ДАІ викликали підмогу, і до ресторану оперативно підтягнулись додаткові бійці. В свою чергу, «Беркут» викликав свій черговий наряд, а також інших працівників, які також приїхали і напосіли на працівників ДАІ. Тоді на допомогу «Беркуту» прийшов громадянин України Л., який постійно проживає у Празі і також брав участь у бенкеті. За його дзвінком до ресторану підтягнулись незнайомці з бейсбольними битами, які почали лупцювати міліціонерів. Насамкінець приїхали представники спецпідрозділу «Сокіл» і всіх розігнали. В бійці серйозно постраждав один з правоохоронців, тому вирішили повісити цю справу на пана Л. і людей з битами. На території до сьогодні залишився джип Тойота Ландкрузер, який належить пану Л. В результаті в цьому ресторані впродовж тижня автомобіль охороняють три наряди різних міліцейських служб: два працівники «Беркуту», два працівники патрульно-постової служби і два працівники ДАІ.

Міський голова Ужгорода Сергій РАТУШНЯК сьогодні на прес-конференції заявив, що ця подія не має аналогів в сучасній українській історії.

«Тепер місто очікує реакції міністра внутрішніх справ, оскільки замість того, щоб забезпечувати охорону громадського порядку міліція зайнята в “розборах” і потрібно захищати населення від дій правоохоронних органів. Загроза громадській безпеці з боку самої міліції - це виклик новому міністру внутрішніх справ» - підсумував РАТУШНЯК.

РАТУШНЯК у інтерв’ю кореспонденту УНІАН наголосив, що події в Закарпатті – це виклик демократичним цінностям та конституційному ладу і є тестом на громадянські цінності, які сповідує президент.

Також він повідомив журналістів, що готуються відповідні звернення в прокуратуру з приводу масової бійки міліціонерів, яка становила серйозну загрозу мирним ужгородцям.