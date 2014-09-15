Межигір'я за півроку на вхідних квитках заробило 5,6 мільйона гривень

15:02, 15 вересня 2014
Суспільство
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Комендант колишньої резиденції екс-президента Віктора Януковича Денис Тарахкотелик заявляє, що за півроку, відколи резиденція відкрита для відвідувачів, з продажу вхідних квитків отримано 5,6 мільйона гривень.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це комендант заявив на брифінгу.

Він зазначив, що за вхідні квитки на територію Межигір'я за півроку вдалося виручити 5 мільйонів 652 тисячі гривень. З них, на заробітну плату персоналу, якого налічується 160 осіб, та утримання в належному стані території і приміщень було витрачено 2 мільйони 640 тисяч гривень. На бензин та дизельне пальне для транспорту, що обслуговує Межигір'я, витратили 536 тисяч гривень, на 105 переселенців із зони АТО витратили 542 тисячі гривень, з них 432 тис. - на харчування.

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Також з благодійних вхідних квитків було витрачено 1 мільйон 934 тисячі гривень на допомогу учасникам АТО.

Крім того, комендант розповів, що в Межигір'ї на сьогодні проживають 35 дітей переселенців, з них 11 народилися вже в Межигір'ї.

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