Межигір'я за півроку на вхідних квитках заробило 5,6 мільйона гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це комендант заявив на брифінгу.

Він зазначив, що за вхідні квитки на територію Межигір'я за півроку вдалося виручити 5 мільйонів 652 тисячі гривень. З них, на заробітну плату персоналу, якого налічується 160 осіб, та утримання в належному стані території і приміщень було витрачено 2 мільйони 640 тисяч гривень. На бензин та дизельне пальне для транспорту, що обслуговує Межигір'я, витратили 536 тисяч гривень, на 105 переселенців із зони АТО витратили 542 тисячі гривень, з них 432 тис. - на харчування.

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Також з благодійних вхідних квитків було витрачено 1 мільйон 934 тисячі гривень на допомогу учасникам АТО.

Крім того, комендант розповів, що в Межигір'ї на сьогодні проживають 35 дітей переселенців, з них 11 народилися вже в Межигір'ї.