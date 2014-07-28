У "Межигір'я" почали заселяти сім'ї біженців із дітьми та вагітних

Житимуть вони в переобладнаному будиночку, де колись мешкали "беркутівці", що захищали майно Януковича.

У скромних апартаментах уже є всі умови для нормального життя людей, ідеться в сюжеті ТСН.

Олена зі Слов'янська на Донеччині втекла до Києва майже місяць тому. З собою взяла найнеобхідніше - кілька суконь та дитячий візочок. Уже два тижні у ньому територією "Межигір'я" жінка заколихує свою донечку – теж Оленку.

У Межигір'ї готують житло для ще 40 біженців

"Переїхали через те, що в місті почалися військові дії. Я була вагітна, на дев'ятому місяці. У Слов'янську не було умов, щоб народжувати, тож переїхали в Київ", - розповідає молода мама.

Поселитися у невеличкій, але новій охайній кімнатці колишнього маєтку Януковича Олені з чоловіком, мамою та маленькою донечкою допомогли працівники соціальної служби з Майдану. На тісноту вона не жаліється - радіє, що навколо все спокійно.

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Олена розповідає, що додому повернуться тоді, коли в Слов'янську відновиться медицина, адже немовляті потрібен періодичний профілактичний огляд, необхідно робити щеплення.

Молоду родину поселив у будиночку, де раніше жили "беркутівці", комендант "Межигір'я" Денис Тарахкотелик. За кілька тижнів їхніми сусідами стане ще близько 40 біженців - з Донеччини та Луганщини.

У двоповерховому будиночку вже є всі комунікації - кілька душових кімнат з гарячою водою, санвузли, доробляють загальну кухню. Усе це, каже Тарахкотелик, - на кошти відвідувачів колишнього маєтку президента-втікача.

Якщо воєнніі події на Сході продовжуватимуться аж до зими, то будиночок для біженців обладнають електроконвекторами для опалення.

Заселятимуть у нове житло не всіх. Пріоритет - родинам із маленькими дітьми або ж вагітним жінкам.

Охочим поселитися в "Межигір'ї" радять звертатися на Майдан – до координаційного центру або ж у кримську сотню "Гайдея".