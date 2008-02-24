Тимошенко привітала «нашого Володю» з перемогою

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала українського боксера Володимира КЛИЧКА з перемогою над російським боксером Султаном ІБРАГІМОВИМ у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу, що відбувся минулої ночі в Нью-Йорку.

“Щиро вітаю Вас з перемогою у цьому напруженому, нервовому, але красивому двобої”, - йдеться у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО, текст якого розміщено на Урядовому порталі.

Прем’єр-міністр зазначила, що ані на мить не сумнівалася в тому, що В, КЛИЧКО продемонструє вищий клас та майстерність і з тріумфом повернеться в Україну.

“Ви ще раз продемонстрували Професіоналізм з великої літери та доказали всьому світові, що українці здатні робити справжні прориви”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила переконання, що такі люди як Володимир КЛИЧКО “роблять сьогодні для України, для її визнання більше ніж всі політики, депутати, чиновники разом узяті”.

“Я пишаюся Вами так само щиро, як і всі громадяни нашої Батьківщини горді за Вас. Я рада, що 250 країн світу ввімкнули телевізори і спостерігали як зростає слава України”, - йдеться у вітанні.

“Я горда тим, що щонайменше пів-країни спеціально прокинулись о четвертій ранку і всім серцем вболівали за нашого Володю. Вірю в те, що Україна буде великою, потужною, щасливою державою, тому що в неї є такі великі сини!”, - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО у своєму вітанні.