По всій Україні пройдуть військово-медичні навчання

Про це повідомила радник президента України Ольга Богомолець, передає "Острів".

"Один з головних напрямків, який ми плануємо здійснювати, це проведення військово-медичних тренінгів та військово-медичної мобілізації для всіх громадянських установ охорони здоров'я для того, щоб лікарі, представники громадськості, МНС, МВС були готові на випадок проведення терористичного акту або будь-яких несподіваних масових порушень в їхньому місті", - повідомила вона.

За словами Богомолець, буде створена спеціальна робоча група і календарний графік з того, як ці тренінги будуть проведені по всій Україні.

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"Будуть залучені представники громадськості, представники волонтерських груп, лікарі, вчителі, студенти, представники територіальних громад саме для того, щоб люди чітко знали як їм реагувати на випадок можливої небезпеки", - додала вона.

Читайте також14 поранених учасників АТО відбули до Литви для подальшого лікуванняВона також розповіла, що такі навчання не будуть проводитися на захоплених терористами територіях.