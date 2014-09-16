Бойовики намагаються відтіснити сили АТО з позицій у районі Донецька й Дебальцевого (карта АТО)

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Бойовики намагаються відтіснити сили АТО з позицій у районі населених пунктів Донецьк, Авдіївка, Дебальцеве та Щастя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Найбільшу активність ворог проявляє на Донецькому та Луганському напрямах», - зазначив він.

«Терористи намагаються відтіснити українські підрозділи з позицій у районі Донецька, Авдіївки, Дебальцевого та Щастя», - додав Лисенко.