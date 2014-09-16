Бойовики намагаються відтіснити сили АТО з позицій у районі Донецька й Дебальцевого (карта АТО)
13:14, 16 вересня 2014Військо
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Найбільшу активність терористи проявляють на Донецькому та Луганському напрямах, повідомляють у РНБО.
Ситуація на Донбасі станом на 16 вересня / slovoidilo.ua
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Бойовики намагаються відтіснити сили АТО з позицій у районі населених пунктів Донецьк, Авдіївка, Дебальцеве та Щастя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Найбільшу активність ворог проявляє на Донецькому та Луганському напрямах», - зазначив він.
«Терористи намагаються відтіснити українські підрозділи з позицій у районі Донецька, Авдіївки, Дебальцевого та Щастя», - додав Лисенко.
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