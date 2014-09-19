У Макіївці відновили водопостачання - міськрада

У Макіївці Донецької області відновлено водопостачання міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

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У повідомленні відзначається, що ситуація в місті залишається напруженою, але на Макіївській фільтрувальній станції виконано ремонт пошкодженого електроустаткування. В даний час водопостачання міста відновлене, і вода подається за графіком – 4 години вранці та 4 години ввечері. У міськраді також повідомили, що, за інформацією Макіївських електричних мереж, знеструмлено близько 40 трансформаторних підстанцій, ремонтні бригади електромереж виконують ремонтні роботи в селищах Маяк і Червона Зірка. Зараз у Макіївці всі служби житлово-комунального господарства працюють в штатному режимі, але міський автотранспорт працює за скороченими графіками - на лінії вийшло 14 тролейбусів, повідомили у міськраді.