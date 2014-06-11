Донецька міськрада: водопостачання в місті стабільне, причин для паніки немає

У Донецьку, незважаючи на вихід з ладу 10 червня насосної станції 1-го підйому водоканалу «Сіверський Донець - Донбас» у результаті артилерійського обстрілу, водопостачання міста залишається стабільним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міськради, вода у місто надходить у повному обсязі без перебоїв, «тому причин для паніки у городян немає, і про будь-які зміни у графіку подачі води підприємство повідомлятиме жителів негайно».

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У міськраді також відзначили, що резервних водосховищ, з яких тимчасово здійснюється забір води компанією «Вода Донбасу», достатньо до повної ліквідації наслідків аварії. У разі будь-яких ускладнень ситуації або тривалої зупинки роботи каналу, можливе тимчасове скорочення об'ємів водоподачі і не виключено тимчасовий перехід на подачу води за графіком, проте у такому разі населення буде завчасно поінформовано про такі зміни.

Зараз немає підстав для того, щоб робити великі запаси води, підкреслили у міськраді.

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Директор КП «Донецькміськводоканал» Юрій Перебийнос закликав споживачів «зберігати спокій, тому що на даний момент ситуація контрольована і ніяк не позначилася на водопостачанні Донецька». Він також звернувся до жителів з переконливим проханням довіряти тільки офіційній інформації.

«Якщо у вас у будинку відсутня вода, звертайтеся до диспетчерської служби водоканалу для з'ясування причини зупинки водопостачання. Швидше за все, це вимушена короткочасна зупинка на час ремонтних робіт, і при цьому немає причин для хвилювання», - пояснив Перебийнос.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 10 червня, водоканал «Сіверський Донець – Донбас» через артилерійський обстріл було тимчасово зупинено, вбито двох співробітників компанії «Вода Донбасу».