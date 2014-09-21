Ректорат ЛНУ ім. Шевченка закликав викладачів і студентів не співпрацювати з "ЛНР"

Як пише на своїй сторінці в соцмережі ректор ВУЗу Віталій Курило, "18 вересня ЛНУ провів засідання ректорату з питань організації навчального процесу та закінчення вступної кампанії на перший і старші курси".

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"Були присутні всі декани і директори інститутів, керівники підрозділів. Всі прийшли до висновку, що набір студентів проведено досить успішно, незважаючи на існуючі труднощі, основний контингент студентів збережений, викладачів зберегли на 85%. Ректорат зазначив, що люди, які захопили в Луганську корпуси університету, нічого спільного з університетом не мають", - підкреслив Віталій Курило.

Також ректорат звернувся до викладачів, студентів та всіх співробітників ВУЗу із закликом не співпрацювати з окупантами і виходити на зв'язок зі своїми керівниками підрозділів, які знаходяться в Старобільську.