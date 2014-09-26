На Донбас повернулися понад 61 тисяч переселенців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України, керівник Міжвідомчого координаційного штабу Василь Стоєцький сьогодні на брифінгу в Києві.

«За оперативної інформацією регіональних штабів, загальна кількість громадян України, зареєстровані як тимчасові переселенці, становить 330 тисяч 984 особи», - заявив він.

Читайте такожООН навчить Україну працювати з переселенцямиПроте Стоєцький зауважив, що «останнім часом спостерігається тенденція щодо реверсного переміщення людей – жителі східних регіонів повертаються до своїх домівок. Наразі у місця постійного проживання повернулися вже 61 тисяча 75 осіб, за минулу добу – 2 тисячі 446 осіб».