На Київщині СБУ затримала двох бойовиків «ДНР»

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Так, згідно з повідомленням, «у місті Біла Церква СБУ спільно з міліцією затримала 18-річного громадянина України «П», уродженця м. Харцизьк Донецької області, який повернувся «із заробітку» у незаконному воєнізованому формуванні т.зв. «ДНР» для навчання у виші на Київщині».

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Зі слів затриманого студента, протягом «літніх канікул» він за грошову винагороду «підробляв» охоронцем на блокпосту терористів поблизу Харцизьку, поінформували в СБУ. «Наприкінці серпня найманець втік до столиці України і розпочав навчання у виші, сподіваючись сховатись у багатомільйонному місті від покарання. Мешкаючи у Білій Церкві, «П» через соціальні мережі підтримував зв’язки зі своїми спільниками з «ДНР» – отримував завдання поширювати антиукраїнські заклики, вербувати місцевих мешканців, здобувати зброю, організовувати підривні акції», - йдеться в повідомленні.

Крім того, у місті Ірпінь Київської області контррозвідка СБУ затримала ще одного бойовика «ДНР», 39-річного громадянина України «М», який «розгулював по містечку з гранатою РГД-5 у сумці».

Встановлено, що упродовж 2014 року для залякування місцевого населення за завданнями терористів зловмисник вчиняв вибухи у громадських місцях селищ та міст Донеччини, підпали адміністративних будівель та осель мирних жителів, здійснював провокації, повідомили в СБУ.

Після звільнення значних територій силами АТО бойовик втік з «небезпечного» регіону до столиці, зазначається в повідомленні.

Слідчими ГУ СБУ у Києві та Київській області розпочато кримінальні провадження за ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.