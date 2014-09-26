З'їзд суддів України визнав неможливою роботу судів у зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, прийнятій сьогодні в Києві делегатами 12-го позачергового з'їзду суддів України.

"З'їзд вважає необхідним визнати, що здійснення незалежного правосуддя в окремих зонах проведення антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей є неможливим", - наголошується у резолюції.

Читайте такожСуди в зоні АТО позбавлені можливості здійснювати судочинство — голова ВСУ У документі також пояснюється, що дане рішення ухвалене у зв'язку із загрозою життю суддів і працівників суду, які перебувають у зоні АТО.

Водночас делегати з'їзду рекомендують доручити Раді суддів України звернутися до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо негайного вживання заходів з передислокації судів і суддів із зони АТО в інші місцевості.