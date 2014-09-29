Бойовики "ЛНР" намагаються зайти вглиб контрольованої Україною території - Луганська ОДА

Голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявляє про те, що терористи з так званої "Луганської народної республіки" проникають на контрольовану українською владою територію і ведуть там обстріл.

Як повідомляється на сайті Москаля, «на Луганщині озброєні бойовики проникають на контрольовану Україною територію, обстрілюють блокпости і здійснюють розбійні напади».

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За словами Москаля, за минулу добу, 28 вересня, ситуація в Луганській області трохи нормалізувалася, значних бойових дій не зафіксовано.

При цьому, вчора о 21.45 розвідувально-диверсійна група «ЛНР» зайшла на 10 км углиб контрольованої Україною території і обстріляла блокпост Збройних сил України у лісосмузі. У відповідь був відкритий вогонь, бойовики втекли, жертв і поранених з українського боку немає.

Крім того, 28 вересня невідомі у камуфляжі і масках з автоматами Калашникова вчинили розбійний напад: проникли до будинку приватного підприємця у смт Новоайдар і заволоділи його зареєстрованою зброєю, комп'ютерною технікою і грошима, зокрема валютою.

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Сьогодні о 7.10, повідомляє Мокаль, невідомі у Станично-Луганському районі (контролюється Україною) у напрямі селища Широке обстріляли приватний автомобіль, в якому їхали місцеві жителі. Дружину водія з пораненнями госпіталізовано до лікарні міста Щастя.

Станом на 9.00 ситуація в Луганській області спокійна, всі державні і приватні структури працюють у звичайному режимі, зазначає Москаль.