Завтра у Києві буде 16° тепла

Завтра в Україні погода буде сухою і теплою.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 27 лютого в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у західних областях, а ввечері – місцями у північних можливий невеликий дощ. Вітер буде південно-західним, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі буде 0-5° тепла, у східних областях, Приазов`ї та у степовій частині Криму 0-5° морозу; вдень 11-16° тепла, на сході та крайньому заході країни +8-10°.

28 лютого синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликі опади переважно у вигляді дощу (вночі у Криму, вдень в західних областях – без опадів).

29 лютого – без опадів, лише вдень у західних областях невеликий дощ, у Карпатах – з мокрим снігом.

Вітер переважатиме західний, північно-західний, 7-12 м/с, 28 лютого в західних та північних областях місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 28 лютого буде 0-5° тепла, 29 лютого – від 3° морозу до 2° тепла; вдень 5-10° тепла, на півдні – до +14°; у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

1-2 березня в Україні йтимуть дощі, у північній та східній частині – місцями з мокрим снігом (вдень 2 березня у північних областях – невеликі опади), лише 1 березня на півдні, а вночі і на сході без опадів.

Температура вночі 1 березня буде від 2° морозу до 4° тепла, 2 березня 1-7° тепла; день 3-8° тепла, у південних областях, Криму та на Закарпатті 7-12° тепла; у Карпатах – вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

У Києві та Київській області 27 лютого очікується мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері місцями невеликий дощ. Вітер буде південно-західним, 7-12 м/с, вдень – пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°.

28 лютого синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликі опади (переважно дощ), 29 лютого опадів не очікується. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень 28 лютого – місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 28 лютого 0-5° тепла, 29 лютого від 3° морозу до 2° тепла; вдень 5-10° тепла.

1-2 березня в столиці й області часом пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (вдень 2 березня – невеликі опади). Температура вночі 1 березня від 2° морозу до 4° тепла, 2 березня 1-7° тепла; вдень 3-8° тепла.