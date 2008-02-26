Кільчицька зробить так, щоб п`яні відвідувачі зоопарку не лякали звірів

У Київському зоопарку демонтують усі великі атракціони.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, влада Києва ще з 2006 року намагається розірвати всі угоди з орендарями, які встановили атракціони в Київському зоопарку.

Зокрема, протягом більш, як року тривали судові справи з орендарями. На сьогоднішній день, як зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА, вже є можливість позбавити територію зоопарку від шумних атракціонів, від яких страждають, перш за все, звірі.

«Не будуть в зоопарку продаватись та розпиватись спиртні напої, не буде шумних атракціонів. Тільки маленькі гойдалки для дітей. Всі атракціони будуть зняті. Це буде природоохоронна зона і якщо будуть заклади харчування, то це морозиво, пиріжки, прохолоджуючі напої», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

В той же час вона сказала, що спиртні напої вже на сьогоднішній день не мають продаватися на території зоопарку, оскільки це рішення було прийняте ще раніше. В той же час, перевірки щодо виконання його, ще не було. Вона запевнила, що ніяких ресторанів на території зоопарку не працюватиме. «Ми повністю всі ресторани, де можна було випити, закусити, а потім піти полякати лева чи тигра – такого не буде», - наголосила вона.

У свою чергу гендиректор зоопарку Світлана БЕРЗІНА додала: «рішення судів є, і вже вчора я піднімала питання про демонтаж атракціонів. Атракціони, які, згідно з рішенням судів, мають бути демонтовані – це як раз шумні атракціон: американська гірка, скажені паровозики – вони будуть демонтовані. Якщо власник їх не прибере, то ми вирішимо питання з компанією, яка поріже їх на металобрухт».

С.БЕРЗІНА також повідомила, що на сьогоднішній день вирішується питання, як створити в Київському зоопарку належні умови для утримання звірів, тобто напрацювати нормативи, які відповідатимуть європейським. Вона повідомила, що до роботи у цьому напрямку буде залучено низку громадських організацій щодо захисту та утримання тварин. За їх участі планується створити опікунську раду, яка даватиме оцінку та рекомендації діям керівництва зоопарку. Крім того, за словами С.БЕРЗІНОЇ, буде створено зоораду, яка займатиметься науковою діяльністю. Буде налагоджено тісну співпрацю з Міністерством охорони навколишнього природного середовища для розробки правил утримання диких тварин в умовах неволі. Окрема увага приділятиметься удосконаленню системи управління зоопарком і до кінця року, за словами гендиректора, планується отримати відповідну сертифікацію ISO.