Ющенко проводить нараду з трьома сотнями людей

Під головуванням Президента України Віктора Ющенка розпочалася нарада з питань забезпечення функціонування та розвитку освіти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, головна тема заходу – підвищення ефективності заходів, спрямованих на розвиток освіти в Україні, та створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти.

Планується, що учасники наради розглянуть низку актуальних питань освітянської галузі. Серед них: підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та відновлення мережі відповідних закладів на селі; реалізація кроків для забезпечення навчальних закладів педагогами, підвищення рівня їх професійної підготовки та соціального захисту; забезпечення видання підручників для загальноосвітніх закладів, зокрема для шкіл з мовами навчання національних меншин.

На порядку денному також такі теми як завершення комп’ютеризації та інформатизації шкіл; організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому; покращення умов навчання і виховання дітей.

Окрему увагу учасники наради приділять запровадженню на загальнонаціональному рівні зовнішнього тестування для всіх випускників, які бажають вступити до вищих навчальних закладів.

У нараді беруть участь майже 300 осіб, серед яких глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК, заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента у Верховній Раді Оксана СЛЮСАРЕНКО, голова комітету ВР з питань науки і освіти Володимир ПОЛОХАЛО, голова бюджетного комітету парламенту Микола ДЕРКАЧ, президент НАНУ Борис ПАТОН, президент АПН Василь КРЕМЕНЬ, голови ОДА, керівництво Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій, голова Ради Міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА, керівники обласних управлінь освіти, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, вчителі та викладачі, представники освітянських громадських організацій.