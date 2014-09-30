Ситуація в Донецьку: за попередніми даними є постраждалі мирні жителі

Про це говоритися на офіційному сайті міського голови і міськради Донецька.

Епіцентрами військових дій є три райони - Петровський, Київський і Куйбишевський.

«За непідтвердженими даними, є руйнування житлового фонду та постраждалі серед мирного населення. Інформація уточнюється», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПо всьому Донецьку лунають залпи, без газу залишилися понад 5 тисяч споживачівНезважаючи на напружену обстановку ведуться відновлювальні роботи на електричних мережах. Станом на 13.00 було відновлено енергопостачання 6 підстанцій у Куйбишевському та Київському районах. Залишаються знеструмленими ще 43 підстанції.