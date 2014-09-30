Ситуація в Донецьку: за попередніми даними є постраждалі мирні жителі
15:18, 30 вересня 2014Суспільство
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Станом на 14.30 в Донецьку не змовкають звуки залпів з важкого озброєння, перевіряється інформація про руйнування житлового фонду та постраждалих мирних громадян.
REUTERS
Про це говоритися на офіційному сайті міського голови і міськради Донецька.
Епіцентрами військових дій є три райони - Петровський, Київський і Куйбишевський.
«За непідтвердженими даними, є руйнування житлового фонду та постраждалі серед мирного населення. Інформація уточнюється», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожПо всьому Донецьку лунають залпи, без газу залишилися понад 5 тисяч споживачівНезважаючи на напружену обстановку ведуться відновлювальні роботи на електричних мережах. Станом на 13.00 було відновлено енергопостачання 6 підстанцій у Куйбишевському та Київському районах. Залишаються знеструмленими ще 43 підстанції.
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