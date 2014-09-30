У Львові затримали журналіста, який намагався підкупити слідчого

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, у приміщенні одного з райвідділів міліції Львова, 29 вересня близько 19.00, працівники міліції затримали 54-річного журналіста одного з всеукраїнських видань, який дав працівнику міліції, а саме слідчому, неправомірну вигоду у розмірі 5000 гривень в якості попередньо обумовленої суми, а саме 6000 тисяч доларів США.

Ці грошові кошти зловмисник передав працівнику міліції за те, щоб він закрив кримінальне провадження щодо чоловіка, який скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) КК України та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

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54-річного журналіста, який тимчасово проживає у Львові, затримано згідно ч. 1ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян та з конфіскацією майна або без такої.

Ведеться досудове розслідування.