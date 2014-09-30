У Львові затримали журналіста, який намагався підкупити слідчого
Працівники управління внутрішньої безпеки у Львівській області Департаменту внутрішньої безпеки МВС України викрили журналіста, який намагався підкупити працівника органів внутрішніх справ за не притягнення до кримінальної відповідальності громадянина, який скоїв кримінальне правопорушення.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, у приміщенні одного з райвідділів міліції Львова, 29 вересня близько 19.00, працівники міліції затримали 54-річного журналіста одного з всеукраїнських видань, який дав працівнику міліції, а саме слідчому, неправомірну вигоду у розмірі 5000 гривень в якості попередньо обумовленої суми, а саме 6000 тисяч доларів США.
Ці грошові кошти зловмисник передав працівнику міліції за те, щоб він закрив кримінальне провадження щодо чоловіка, який скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) КК України та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
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54-річного журналіста, який тимчасово проживає у Львові, затримано згідно ч. 1ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян та з конфіскацією майна або без такої.
Ведеться досудове розслідування.