На захопленій бойовикам території Луганщини критична ситуація з підготовкою до зими

Про це повідомляється на сайті Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України.

«На території Луганської області, що тимчасово підконтрольна бойовикам, має місце критична ситуація з проведенням підготовчих робіт до осінньо-зимового сезону», - йдеться в повідомленні.

В той же час, як повідомляє РНБО, у Донецьку зберігається вкрай напружена обстановка.

Читайте такожНа Луганщині бойовики забирають будинки у місцевих жителів«Активні бойові дії терористів на східних і північних околицях Донецька призвели до відключення споживачів від газу. Через численні осколкові ушкодження і прямі влучення снарядів у розподільчі і магістральні газопроводи, відключено від газопостачання більш як 50 вулиць, більшість із них – приватний сектор», - зазначається в повідомленні.