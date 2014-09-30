На захопленій бойовикам території Луганщини критична ситуація з підготовкою до зими
На захопленій бойовикам території Луганської області склалася критична ситуація з проведенням підготовчих робіт до зимового періоду.
Про це повідомляється на сайті Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України.
«На території Луганської області, що тимчасово підконтрольна бойовикам, має місце критична ситуація з проведенням підготовчих робіт до осінньо-зимового сезону», - йдеться в повідомленні.
В той же час, як повідомляє РНБО, у Донецьку зберігається вкрай напружена обстановка.
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