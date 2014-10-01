У Донецьку з'явилися нові угруповання бойовиків: "Кальміус" та "Донецька Православна Армія" - Тимчук
08:57, 01 жовтня 2014Суспільство
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На Донбасі з'являються нові угрупування, між якими виникають конфлікти.
REUTERS
У Донецьку відзначена діяльність, крім підрозділів Збройних сил РФ, збройних угруповань "ДНР", а також груп бойовиків "Кальміус" та "Донецька Православна Армія".
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Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"Взаємодію між ними налагоджено на вкрай низькому рівні. Фіксуються конфлікти між окремими угрупованнями", - пише він.
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