У Донецьку з'явилися нові угруповання бойовиків: "Кальміус" та "Донецька Православна Армія" - Тимчук

У Донецьку відзначена діяльність, крім підрозділів Збройних сил РФ, збройних угруповань "ДНР", а також груп бойовиків "Кальміус" та "Донецька Православна Армія".

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Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Взаємодію між ними налагоджено на вкрай низькому рівні. Фіксуються конфлікти між окремими угрупованнями", - пише він.