В ООН назвали кількість загиблих за час АТО на Донбасі

З початку збройного конфлікту на сході України загинули 3627 людей, ще 8447 отримали поранення, йдеться в новій доповіді Управління ООН з координації гуманітарних питань, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Дані наводяться за станом на 30 вересня, в число жертв конфлікту включені загиблі пасажири малайзійського "Боїнга", який зазнав аварії на сході України.

За даними ООН, в зоні конфлікту проживають понад 5 млн осіб, 379 тисяч осіб переїхали в інші регіони України, понад 426 тисяч - в сусідні країни.

Читайте такожМісія ООН, Світового банку та ЄС завершила оцінювання потреб у відновленні Донбасу

У доповіді йдеться, що через три тижні після досягнення домовленості про припинення вогню на сході України, режим перемир'я постійно порушується.

"Повідомлення про порушення режиму припинення вогню надходять щодня, а обстріл частин Донецької та Луганської областей посилився", - підкреслюють автори доповіді.

Читайте такожПорошенко назвав кількість загиблих за час АТО