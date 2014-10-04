У Донецькій області без світла залишаються 59 населених пунктів

У Донецькій області енергетики компанії ДТЕК у четвер, 3 жовтня, відновили електропостачання 5 населених пунктів, знеструмлених к результаті негоди, а також бойових дій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДТЕК, ще 59 населених пунктів (з них 51 - через бойові дії) залишаються знеструмленими.

У роботах брали участь 583 енергетиків ДТЕК у складі 213 бригад з використанням 160 одиниць техніки. Відновлено енергопостачання в селах і селищах Артемівського, Амвросіївського, Новоазовського і Первомайського районів.

Але в Донецьку з 30 вересня залишається знеструмленим через бойові дії Північний водопровідний вузол, тому без води жителі Київського і частково Куйбишевського районів міста. Бригади енергетиків ДТЕК не можуть відновити роботу вузла через безперервний обстріл. Також частково знеструмлені міста Амвросіївка, Зугрес, Шахтарськ, Горлівка, Макіївка, Ясинувата, Маріуполь і Донецьк.

З 17 серпня продовжує залишатися знеструмленою насосна першого підйому Південно-Донбаського водопроводу – вода не надходить на Червоноармійську і Великоанадольську фільтрувальні станції. Також знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. Відновити електропостачання цих об'єктів неможливо через безперервні бої в районі пошкодження ліній і підстанцій.

3 жовтня бригади Горлівської, Горлівської Східної, Авдіївської, Торезької, Шахтарської, Дебальцевської, Сніжнянської, Харцизької, Старобешевської, Ясинуватської, Тельманівської, Єнакіївської РЕС не мали змоги проводити ремонтно-відновні роботи через бойові дії, сказано в повідомленні.