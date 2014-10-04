У Луганську "козаки" збираються перетворити собор на гуртожиток

16:21, 04 жовтня 2014
Суспільство
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У Луганську російські бойовики, які називають себе донськими «козакими», сьогодні вдень захопили Свято-Троїцький кафедральний собор, який належить Українській Православній Церкві Київського патріархату.

wikipedia.org

Як повідомив УНІАН настоятель собору, сьогодні опівдні до собору увірвалися донські «козаки».

Читайте такожУ Донецьку під обстріл терористів потрапив кафедральний собор УГКЦВони наказали впродовж години священикам і служителям залишити собор, оскільки мають намір облаштувати в соборі гуртожиток.

«Сказали, що більше тут не буде ніякого храму», - відзначив священик.

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