У Луганську "козаки" збираються перетворити собор на гуртожиток
16:21, 04 жовтня 2014Суспільство
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У Луганську російські бойовики, які називають себе донськими «козакими», сьогодні вдень захопили Свято-Троїцький кафедральний собор, який належить Українській Православній Церкві Київського патріархату.
Свято-Троїцький кафедральний собор наказали звільнити / wikipedia.org
Як повідомив УНІАН настоятель собору, сьогодні опівдні до собору увірвалися донські «козаки».
Читайте такожУ Донецьку під обстріл терористів потрапив кафедральний собор УГКЦВони наказали впродовж години священикам і служителям залишити собор, оскільки мають намір облаштувати в соборі гуртожиток.
«Сказали, що більше тут не буде ніякого храму», - відзначив священик.
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