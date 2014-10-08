У Криму можуть закрити єдиний кримськотатарський канал

«Кримськотатарський телеканал АТR ніколи не займався «пропагандою», «закладанням думок», «нав’язуванням думок», «розпалюванням міжнаціональної ворожнечі», «закликами до екстремізму» та іншими гріхами, у яких нас безпідставно звинувачують», – сказано в заяві, передає "Радіо Свобода".

За повідомленням, формат АТR – культурно-просвітницькі й інформаційні програми, а мета – розвиток мови і культури кримських татар, формування принципів добросусідства в мультикультурному суспільстві Криму, об’єктивне інформування глядача про події, що відбуваються на півострові і за його межами.

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«Тим не менше, саме така позиція телеканалу зробила його об’єктом «полювання на відьом», і, якщо йти за логікою подій, що розгортаються навколо АТR, можна очікувати, що наступним кроком з боку влади може стати його закриття», – сказано в заяві.

«Якщо цей сценарій стане реальністю, його авторам і натхненникам слід реально оцінити соціальні й політичні наслідки такого кроку і ставлення до нього кримських татар. Для цієї частини населення півострова АТR – не просто телеканал, а символ їх відродження на батьківщині після сталінської депортації, знаковий фактор їх культурної та національної ідентичності. Тому будь-які дії влади – як позитивні, так і репресивні – по відношенню до АТR обов’язково будуть сприйняті, як сприяння або як протидія самим кримським татарам», – сказано в заяві телеканалу.

24 вересня керівництво телеканалу отримало листа від Центру з протидії екстремізму, у якому повідомлялося, що АТR нібито «сприяє формуванню антиросійського громадської думки, навмисно розпалює серед кримських татар недовіру до влади та її діям, що побічно несе загрозу екстремістської діяльності». На цій підставі прозвучало прохання надати всі дозвільні документи, що дають право на здійснення діяльності телеканалу, а також список офіційно працевлаштованих на телеканалі осіб.

Раніше повідомлялося, що Росія вирішила більше не використовувати казанських татар для контакту з кримськотатарською громадою анексованого півострова.