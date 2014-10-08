Бойовики під Красним Лиманом підірвали колію, а на Луганщині обстріляли ТЕС

За даними РНБО, бойовики не припинили обстріли, а тільки скоротили їх кількість. З часу останньої домовленості про припинення вогню, вони обстрілювали українських військових не менше десятка разів.

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Вночі під обстріл потрапили Красногорівка та Донецьк. За останню добу у зоні АТО загинули 3 військових, 12 чоловік - поранені.

Під Маріуполем - ситуація контрольована, запевняють у штабі АТО, але бойовики не припиняють спроб прорватися у місто з різних боків. Військовим доводиться проводити контрдиверсійні зачистки.