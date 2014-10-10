У Чернігові затримали "законника" з гранатою, який втік із зони АТО

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Під час обшуку, санкціонованого рішенням суду, правоохоронці вилучили порошкоподібну речовину та гранату, які наразі передано на дослідження.

«Злодія в законі» затримано. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Читайте такожУ Києві затримано розшукуваного правоохоронцями Грузії «злодія в законі» на прізвисько «Рємєнь» Нагадаємо, у червні 2013 року цей чоловік вже потрапляв у поле зору співробітників УБОЗу в м. Святогірську, Донецької області. Тоді у нього також вилучили наркотики та зброю. В рамках кримінального провадження його було відпущено під заставу у розмірі 990 тисяч гривень.

З аналогічним «набором» - зброя та наркотики - «Льоню Краснодонського» викрили у лютому 2014 року. Згідно з рішенням суду стосовно нього було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У зв’язку з тим, що справа правопорушника перебувала у м. Красний Луч, який тривалий час контролюється бойовиками та терористами, зловмисника ніхто не контролював, тому, скориставшись нагодою «законник» втік до Чернігова.