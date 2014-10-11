Гуманітарку від Путіна бойовики продають у магазинах Донецька

Частину «гуманітарного» вантажу, завезеного з Росії на схід України, бойовики з «Оплоту» віддали в магазини Донецька для продажу й отримання прибутку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Допомога «гуманітарного» конвою з Російської Федерації, який зайшов на територію України наприкінці вересня, населенню не видавалася. Знаходиться на складах під охороною бандформування «Оплот». Для подальшого продажу й отримання прибутку терористи з «Оплоту» передали частину вантажу в магазини Донецька», - сказав Лисенко.

За його словами, на тлі таких дій терористів зростає невдоволення місцевого населення, позбавленого необхідної гуманітарної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, перший «гуманітарний» конвой Росія відправила в Україну 22 серпня. Тоді вантажівки перетнули кордон без згоди української влади й без супроводу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Другий конвой в'їхав на територію України, окуповану російською армією, 13 вересня.

Третій конвой у складі близько 200 вантажівок 20 вересня перетнув російсько-український кордон. Зміст «гуманітарної допомоги» не було перевірено.

7 жовтня в Державній фіскальній службі заявили, що не мають у своєму розпорядженні ніякої інформації про четвертий «гуманітарний» конвой із Росії.

У РНБО також зазначали, що в Україну з російської сторони не надходило ніяких заявок про намір введення четвертого «гуманітарного» конвою.