"Передвиборчі перегони": бойовики "Бєса" напали на штаб лідера "ДНР" - Тимчук

08:58, 13 жовтня 2014
Суспільство
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Також бойовики збираються підвищити "мобільність" за рахунок вилучення автомобілів у населення.

Боевики Безлера (он на фото - справа) начали нападения на штабы оппонентов на

Продовжуються конфлікти між різними терористичними угрупованнями, тепер провоковані так званою "передвиборчою кампанією", яку проводять ватажки терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Зокрема, у "ДНР" зафіксовано напад підрозділів бойовиків, підпорядкованих ватажку терористів Безлеру ("Бєсу"), на "передвиборний штаб" нинішнього "прем'єра ДНР" Захарченка", - пише він.

Керівництво терористичної організації "ДНР" розіслало розпорядження командирам своїх підрозділів з вимогою "підвищити мобільність" груп бойовиків за рахунок їх оснащення автотранспортом.

Експерт зазначає, що "підвищення мобільності" відбувається за рахунок вилученої у населення особистого автотранспорту.

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