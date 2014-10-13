"Передвиборчі перегони": бойовики "Бєса" напали на штаб лідера "ДНР" - Тимчук

Продовжуються конфлікти між різними терористичними угрупованнями, тепер провоковані так званою "передвиборчою кампанією", яку проводять ватажки терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Зокрема, у "ДНР" зафіксовано напад підрозділів бойовиків, підпорядкованих ватажку терористів Безлеру ("Бєсу"), на "передвиборний штаб" нинішнього "прем'єра ДНР" Захарченка", - пише він.

Керівництво терористичної організації "ДНР" розіслало розпорядження командирам своїх підрозділів з вимогою "підвищити мобільність" груп бойовиків за рахунок їх оснащення автотранспортом.

Експерт зазначає, що "підвищення мобільності" відбувається за рахунок вилученої у населення особистого автотранспорту.