У "ДНР" зізналися, що не в змозі виплачувати зарплати і соцвиплати

Про це повідомив якийсь "заступник Ради міністрів" терористичної "ДНР" Олександр Караман.

За його словами, з виплатами в Донбасі зараз "дуже строката картина".

"Зараз фінансові органи шукають можливість для виплати авансів працівникам тих установ, які не отримували заробітну плату більше двох місяців, хоча б у розмірі 1 тисячі гривень, а до кінця місяця - іншу частину зарплати. Якщо складати всі ці суми, то виходить не одна сотня мільйонів, а то й кілька мільярдів гривень. На сьогоднішній день це - непідйомна ноша", - цитує Караман так званий " прес-центр "ДНР".

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За його словами, в деяких профілактичних установах отримали зарплату за серпень і навіть аванс за вересень. В інших лікувальних установах, наприклад, Шахтарськ, Торез заробітну плату не отримали навіть за липень.

Він також зазначив, що виплати будуть залежати від подальших надходжень в "бюджет". При цьому представник "ДНР" не уточнив, звідки береться цей "бюджет".