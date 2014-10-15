Бойовики оголосили про створення "Козацької народної республіки" та встановили блокпости - Тимчук

Місцевим жителям у Свердловську, Ровеньках і Антрациті представники російських "козачих" формувань повідомили про створення "Козацької народної республіки".

Про це керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомив на свій сторінці в Facebook.

Читайте також"Донські казаки" обстріляли Попасну на Луганщині: є жертви та поранені

"За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», вчора, 14 жовтня, місцевим жителям у н.п. Свердловськ, Ровеньки і Антрацит представниками російських "козачих" формувань повідомлено про створення "Козацької народної республіки". На в'їздах до м. Свердловськ встановлено козачі блокпости", - написав він.