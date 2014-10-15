Бойовики оголосили про створення "Козацької народної республіки" та встановили блокпости - Тимчук
10:53, 15 жовтня 2014Суспільство
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Бойовики збираються створити чергову "республіку" на сході України.
REUTERS
Місцевим жителям у Свердловську, Ровеньках і Антрациті представники російських "козачих" формувань повідомили про створення "Козацької народної республіки".
Про це керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомив на свій сторінці в Facebook.
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"За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», вчора, 14 жовтня, місцевим жителям у н.п. Свердловськ, Ровеньки і Антрацит представниками російських "козачих" формувань повідомлено про створення "Козацької народної республіки". На в'їздах до м. Свердловськ встановлено козачі блокпости", - написав він.
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