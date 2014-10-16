На Донбасі через обстріли бойовиками знеструмлено 65 населених пунктів

У Донецькій області бойових дій 65 населених пунктів залишаються без електропостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, 15 жовтня у відновлювальних роботах брали участь 639 енергетиків у складі 227 бригад з використанням 169 механізмів.

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Енергетики відновили електропостачання 15 населених пунктів в Ясинуватському, Новоазовському, Тельманівському, Мар'їнському та Волноваському районах. Також відновлено електропостачання у трьох районах Горлівки, знеструмлених 13 жовтня в результаті бойових дій. Тут світло повернули 52 тисячам жителів.

У Куйбишевському районі Донецька відновлено електропостачання 250 приватних будинків.

Частково знеструмленими залишаються Мар'їнка, Вуглегірськ, Кіровськ, Ясинувата, Донецьк, Маріуполь і Горлівка.

З 17 серпня знеструмлено насосну першого підйому Південно-Донбаського водопроводу, бригади ДТЕК проводять огляд пошкоджень на лініях електропередачі. Почалися ремонтні роботи.

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Залишається знеструмленою Донецька фільтрувальна станція. Електрики не можуть наблизитися і оцінити масштаби пошкоджень, так як лінії електропередачі, що живлять Донецьку фільтрувальну станцію, що проходять через мінні поля. Роботи стануть можливими тільки після надання «зеленого коридору» і дій саперів.

15 жовтня бригади Торезького, Дебальцевського, Старобешівського, Ясинуватського РЕМ не мали можливості вести відновлювальні роботи через бойові дії.