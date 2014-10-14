Донецьк, околиці Дебальцевого та Ясинуватський район Донеччини - гарячі точки на Сході. Там вже рідше, ніж раніше, але все таки обстрілюють українські позиції та житлові квартали з танків, градів, мінометів та артилерії.

Бойовики не полишають спроб штурму Донецького аеропорту, відтак потерпають всі наближені до нього райони.

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Вчора ввечері обстріляли найбільшу в Україні копальню "Комсомолець Донбасу", співробітники переховувалися у захисних спорудах.

У Дебальцевому тривають переговори щодо лінії розмежування та буферної зони між українськими військовими та бойовиками. Робочі зустрічі, попри оголошене перемир'я, відбуваються під пострілами.