За одного вбитого "кіборга" в Донецькому аеропорту на той світ відправляються 5-7 бойовиків - офіцер ЗСУ

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив старший лейтенант ЗСУ Дмитро Сорока, який тривалий час брав участь в обороні Донецького аеропорту.

Сорока розповів, що час від часу українські військові встановлюють телефонний зв'язок з жителями Донецька, а ті їм доповідають, що з парку ім. Щербакова звезено більше ста потерпілих і поранених терористів ДНР.

"І ми розуміємо, що пропорція 1 до 5 або від 1 до 7. Не менше. За одного вбитого з нашого боку бойовики втрачають 5-7 своїх", - уточнив військовий.

За його словами, керують штурмовиками аеропорту в основному росіяни.

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Крім того, офіцер заявив, що українські захисники Донецького аеропорту, відомі як "кіборги", потребують додаткової важкої бронетехніки і живій силі.

"Набоїв досить. Але якщо додадуть кілька танків і декілька сотень людей, це буде додатковим стримуючим фактором. Бойовики розуміють, що коли в аеропорту або поряд є 7-10 танків, то своїми двома або трьома танками заїжджати не варто", - пояснив Сорока.

Він підкреслив, що зараз в обороні аеропорту також беруть участь українські десантники і спецназівці.