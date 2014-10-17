Попри потужні атаки, військові продовжують тримати оборону донецького аеропорту

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

«Незважаючи на спроби неконтрольованих збройних формувань дестабілізувати ситуацію на сході України, сили АТО продовжують виконувати визначений перелік завдань, спрямований на забезпечення безпеки мирних жителів Донбасу: відновлюють мости та дороги, розміновують споруди і комунікації, проводять оперативні заходи із блокування та знищення диверсійних груп», - йдеться в повідомленні.

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Тим часом, зазначає прес-центр АТО, «бойовики кілька разів обстріляли позиції сил АТО в районі населених пунктів Піски, Рідкодуб, Трьохізбенка, тричі біля кургану Могила Гостра, обстрілювали і штурмували позиції українських військових в Донецькому аеропорту. Ця атака бойовиків відбита, аеропорт під нашим контролем».