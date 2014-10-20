За переслідування учасників Автомайдану судитимуть начальника відділення ДАІ

Прокуратура направила до суду перший обвинувальний акт стосовно начальника відділення ДАІ запереслідування учасників Автомайдану, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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Зокрема, в ГПУ зазначають, що «громадськістю та керівництвом держави пред’являються особливі вимоги до розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із протиправними діями, вчиненими працівниками правоохоронних органів стосовно учасників масових акцій протесту в Україні, що розпочалися у листопаді минулого року. Особливо широкого суспільного розголосу набув факт переслідувань під час протестних подій правоохоронними органами активістів Автомайдану, фальсифікації стосовно них офіційних документів з метою притягнення їх до адміністративної відповідальності, а відтак, перешкоджання подальшій активній участі у мирних акціях протесту. Стан досудового розслідування у цих кримінальних провадженнях перебуває на особливому контролі керівництва Генеральної прокуратури України».

Як наслідок, зазначають в ГПУ, слідчими прокуратури Київської області завершено досудове розслідування та 15 жовтня 2014 року направлено до суду перший обвинувальний акт стосовно начальника відділення Державної автомобільної інспекції одного з районних відділень ГУ МВС України в Київській області за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення). Як встановлено слідством, він у період протестних акцій, що розпочалися у листопаді 2013 року, в порушення вимог чинного законодавства вніс до протоколів про адміністративні правопорушення завідомо неправдиві відомості про нібито невиконання 13-ма власниками транспортних засобів вимог про зупинку та порушення ними у зв’язку з цим вимог п. 2.4 Правил дорожнього руху, за що передбачено відповідальність за ст. 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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«Робота над встановленням обставин вчинення аналогічних правопорушень стосовно інших учасників акцій протесту триває, вживаються додаткові заходи до завершення досудового розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності решти працівників Державтоінспекції за допущені переслідування учасників Автомайдану», - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня Автомайдан пообіцяв, що 22 жовтня проведе біля Генеральної прокуратури України пікет з вимогою прозвітувати про хід розслідувань справ щодо законності дій суддів та правоохоронців стосовно автомайданівців.

Він зазначив, що за 7 місяців після Майдану жоден суддя чи інспектор ДАІ, які були причетні до неправомірного затримання чи позбавлення прав представників Автомайдану, не покараний.

За інформацією адвоката, одного з представників потерпілих учасників Автомайдану Романа Маселка, активісти зібрали дані, зокрема, про 61 інспектора ДАІ, причетного до позбавлення активістів прав чи їх затримання. «Офіційно, швидше за все, їх більше. Але це зібране на підставі копій рапортів, зібраних від потерпілих», - наголосив адвокат, додавши, що складали протоколи на підставі цих рапортів більш як 200 інспекторів.

«Також є перелік більше 85 суддів, які виносили на підставі цих фальсифікованих рапортів рішення лише про позбавлення прав за те, що вони просто сіли в автомобіль і поїхали до Межигір’я. Тут не включені інші кричущі факти, коли людей заарештовували, кидали за грати, позбавляли людей права на мирні зібрання», - повідомив Маселко.

Справи, за його словами, є дуже елементарні і щоб їх розслідувати достатньо двох тижнів. «Доказова база величезна, потерпілі всі готові співпрацювати, надавати інформацію, тимчасова слідча комісія і активісти – всі сприяють тому, щоб належно розслідувати і виконати одну з головних вимог Майдану – притягнути винних до відповідальності. На жаль, після 7 місяців юридичної роботи результату нуль», - заявив він.

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Більш того, за його словами, є підтвердження того, що всі даішники діяли за єдиною інструкцією щодо автомайданівців.

Посилаючись на офіційну інформацію ГПУ активіст повідомив, що наразі 51 справу щодо співробітників ДАІ закрито на підставі «відсутності складу злочину». «Залишилось 30 проваджень. Рішення про відсторонення від займаних посад не приймалось. Тобто, всі працівники продовжують працювати на своїх місцях», - зауважив юрист.