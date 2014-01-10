Учасники Автомайдану розповіли про репресії з боку ДАІ

На близько тисячу учасників Автомайдану чиниться тиск з боку правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу активіст Автомайдану Дмитро Булатов.

За його словами, до близько 500 людей, які були учасниками Автомайдану, приходили правоохоронці, а “ще до великої кількості телефонували”.

Він зазначив, що навіть один із представників ДАІ показував неофіційний список, в якому понад 900 прізвищ, і люди, які в цьому списку, мають бути покарані в будь-який спосіб за їх участь в Автомайдані.

Булатов зазначив, що до учасників Автомайдану приходили додому як з райвідділів міліції, так і представники ДАІ.

Він наголосив, що нерідко учасників Автомайдану зупиняються уже зараз на вулицях працівники ДАІ на підставі нібито порушення ними правил дорожнього руху, але при цьому намагаються скласти протокол про те, що людина не зупинилася 29 грудня (йдеться про поїздку Автомайдану в Межигір`я — УНІАН) на вимогу працівників ДАІ.

Зокрема, він навів приклад одного з учасників Автомайдану, художника Сергія Пояркова, якого зупинили днями з тим, що він нібито порушив правила дорожнього руху, змінюючи смугу руху, але при цьому почали складати протокол щодо 29 грудня.

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Булатов повідомив, що на сьогодні, за їхніми даними, уже є одне рішення суду щодо позбавлення на півроку водійський прав одного з учасників Автомайдану. При цьому він наголосив, що всі репресії, які чиняться проти активістів Автомайдану, їх не зупинять, і вони продовжуватимуть акції і поїздки під будинки суддів, прокурорів та представників влади, які порушують закони України.

Адвокат Дмитро Йовдій зазначив, що тим учасникам Автомайдану, які зазнають репресії від ДАІ, є ряд порад, зокрема, “ходити на спілкування з органами ДАІ виключно на офіційні виклики, передбачені законом, і жодним чином не реагувати на виклики, які зроблені по телефону, а спілкування здійснювати виключно в присутності адвоката”.

Він зазначив, що коли відбувається зупинка транспортного засобу працівником ДАІ, необхідно зупинятися “і вимагати пояснення причини зупинки, і якщо інспектор не може пояснити причини зупинки, або якщо ця причина не відповідає закону, то необхідно писати заяву про злочин щодо таких інспекторів, і щодо перевищення повноважень в даній ситуації”.

Він наголосив, що протоколи про позбавлення прав водіїв мають бути оскаржені відразу в адміністративному суді, а паралельно мають подаватися учасниками Автомайдану заяви про злочин на тих осіб, які складали відповідні рапорти, на тих осіб, які зупиняють транспортний засіб, крім того, особа має обов`язково з`являтися на суд, коли йдеться про позбавлення водійських прав у супроводі адвоката.

Він наголосив, що на сьогодні є гарячі лінії і працює 8 адвокатів та близько 70 юристів, які надають допомогу учасникам Автомайдану щодо яких ведеться переслідування.

Адвокат наголосив, що при заповненні протоколу щодо подій 29 грудня необхідно писати пояснення з приводу того, що “з порушенням не погоджуюся, а протокол складався поза строками, передбаченими законом, протокол складався поза повноваженнями та не тією особою, яка виявляла порушення, а також необхідно написати вимогу, щоб розгляд справи в суді здійснювався виключно за обов`язковою присутністю в суді власника транспортного засобу”.