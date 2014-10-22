Штормовий вітер ускладнить переправу через Керченську протоку

Це може викликати труднощі в роботі поромної лінії, повідомили ТАСС у Єдиній транспортній дирекції РФ.

24 жовтня вітер може посилитися до 23 метрів в секунду, 25-26 жовтня - до 25 метрів в секунду. Організатори пасажирських і вантажних перевезень через Керченську протоку не рекомендують російським туристам і вантажовідправникам планувати на цей період поїздки до Криму.

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На даний момент сила вітру в районі переправи не перевищує шести-семи метрів на секунду. Курсують чотири пороми.