Штормовий вітер ускладнить переправу через Керченську протоку
17:06, 22 жовтня 2014Суспільство
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В районі Керченської переправи в найближчі дні очікується зниження температури повітря на 10-12 градусів (до 10 градусів тепла) і різке посилення вітру.
На Керченській переправі очікується штормовий вітер / УНІАН
Це може викликати труднощі в роботі поромної лінії, повідомили ТАСС у Єдиній транспортній дирекції РФ.
24 жовтня вітер може посилитися до 23 метрів в секунду, 25-26 жовтня - до 25 метрів в секунду. Організатори пасажирських і вантажних перевезень через Керченську протоку не рекомендують російським туристам і вантажовідправникам планувати на цей період поїздки до Криму.
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На даний момент сила вітру в районі переправи не перевищує шести-семи метрів на секунду. Курсують чотири пороми.
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