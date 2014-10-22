Уряд пропонує ввести мораторій на будівництво поблизу об'єктів національної і всесвітньої спадщини

Кабінет міністрів України схвалив проект Закону України «Про введення мораторію на будівництво об’єктів в охоронних (буферних) зонах і на прилеглих територіях об’єктів всесвітньої спадщини, історично сформованих частинах населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, таке рішення уряд ухвали сьогодні на засіданні.

За словами міністра культури Євгена Нищука, введення такого мораторію є вимогою громадськості.

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«Уже тривалий час ми стикаємося із проблемою незаконних забудівель на тих територіях, які відносяться до всеукраїнської і світової спадщини. Перш за все, це стосується Київської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей і міста Києва, де розташована переважна більшість об’єктів всесвітньої спадщини. Водночас це є і зобов’язання України перед ЮНЕСКО», - зазначив міністр і додав, що схвалення законопроекту є важливим кроком, який дозволить зберегти історичні місця у первинному вигляді.

«Цим законом ми демонструємо, що дійсно цінуємо свою історію і свою спадщину, і що ми співзвучні з європейськими законами», - наголосив Нищук.

Ухвалення законопроекту дозволить забезпечити збереження об’єктів всесвітньої культурної спадщини, а також прискорити розроблення та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам’яток культурної спадщини, охоронних (буферних) зон та історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, їх фіксацію у містобудівній та землевпорядній документації, що забезпечить доступність відомостей про обмеження і заборони провадження на цих територіях господарської діяльності та можливість планування суб’єктами господарювання господарської діяльності.

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Для досягнення цієї мети пропонується ввести мораторій на будівництво об’єктів в охоронних (буферних) зонах та на прилеглих територіях об’єктів всесвітньої спадщини, зон охорони пам’яток.