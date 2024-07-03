Адвокат: Перелом кісток - не підстава для відстрочки від мобілізації

Юрист розповів про нюанси законодавства.

Підстав для відстрочки від мобілізації при переломі кісток немає. Про це йдеться у роз’ясненні адвоката Андрія Топчія на порталі b2bconsult.

Юрист зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

При цьому, відповідно до ст. 78 Розкладу Хвороб (затверджено Наказом МОУ №402 "Про військово-лікарську експертизу"), до вказаного пункту належать переломи кісток.

Відео дня

Однак, постанова "Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців" приймається під час дії воєнного стану на підставі статей 2б, 7, 11, 12г, 13г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 76б, 77б, 81 Розкладу хвороб у випадках, коли для відновлення придатності до військової служби необхідний строк від 6 до 12 календарних місяців.

"Тому підстави для надання відстрочки від мобілізації внаслідок перелому кісток відсутні", — резюмував адвокат.

Відстрочка від мобілізації

Як повідомляв УНІАН, чинний закон №3633-IX регулює положення, за якими може бути надана відстрочка від мобілізації в липні 2024 року. Однак отримати її не зможуть:

студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту;

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особи, які мають статус "обмежено придатний";

чоловіки, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими; неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають тільки рідні).

Також не надається відстрочка:

по догляду за інвалідом, якщо інвалід - дружина або чоловік з інвалідністю III групи;

по догляду за інвалідом 2 групи - для деяких чоловіків, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи;

за сімейними обставинами - для багатодітних чоловіків із заборгованістю зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці (у разі погашення заборгованості та своєчасної сплати відстрочку можна оформити) і для батьків-одинаків, у разі якщо матір не позбавлено батьківських прав, не визнано померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання.

При цьому, відстрочка від мобілізації передбачена для:

осіб з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію через 6-12 місяців);

осіб, які перебували в полоні;

батьків трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів;

батьків, прийомних батьків та опікунів дитини з інвалідністю;

батьків, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьків неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

матерів-одиначок та батьків-одинаків;

науковців та вчителів, викладачів, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки;

опікунів людей, визнаних недієздатними згідно з рішенням суду;

осіб, які утримують батьків з інвалідністю I або II і не мають працездатної дружини або чоловіка;

онуків бабусі чи дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (однак відтермінування отримає тільки один онук);

військовозобов'язаних, у яких близькі родичі пропали безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

Відстрочка від мобілізації, крім того, може бути оформлена суддями, нардепами, членами Рахункової палати, дипломатами, омбудсменом, працівниками військових управлінь і частин Міноборони, ЗСУ, ДСтУ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ДПСУ, апарату МВС і фахівцями експертної служби МВС.

Вас також можуть зацікавити новини: